На Полтавщине хотят выселить жителей 14 сел

Кременчугский районный совет пикетируют жители 14 сел, протестуя против выселения с территории района, на которой планируется строительство Белановского горно-обогатительного комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 жители Кременчугского района и представителей ВО «Свобода» вышли под здание райсовета с плакатами: «Ганьба ворогам екології!”, “Люди будьте пильні!”, “Голова райдержадміністрації Нагордний продався олігарху”, “Полтавщина для Жеваго отстой, а селянам край родной!”.

Участие в пикете принимают народные депутаты фракции ВО «Свобода» Юрий Бублик и Олег Сиротюк.

По словам пикетчиком, сегодня на сессии депутаты райсовета планируют утвердить "Схему планирования территории Кременчугского района".

Следствием утверждения депутатами соответствующей схемы станет строительство Белановского горно-обогатительного комбината площадью 18 тысяч гектаров. На этой территории расположены 14 деревень, которые планируют выселить.

Пикетчики и народные депутаты протестуют против утверждения схемы и строительства на территории их сел БГОКа.

Как заявила на митинге депутат Кременчугского райсовета от ВО «Свобода» Анна Капустян, «согласно схеме, «умрут» 14 сел района, зацепят даже Козельщинский район, а на их месте со временем вырастут Белановский ГОК, а Полтавский и Еристовский — разрастутся. Эти предприятия связывают с именем миллиардера и народного депутата от Кременчугского района Константина Жеваго. За разработку схемы заплатил Белановский горно-обогатительный комбинат».

А.Капустян также отмечает, что общественность Бондаревского сельского совета не дает своего согласования относительно местоположения объектов Белановского ГОКа на землях Бондаревского сельского совета, об этом сказано в резолюции, принятой единогласно на общественных слушаниях.