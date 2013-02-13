В Житомире уничтожили большую партию наркотиков

В Житомире правоохранители уничтожили наркотиков почти на 2 млн грн по ценам «черного» рынка.

Как сообщила руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, "более 100 килограмм маковой соломы, почти 40 кг каннабиса и более 20 литров экстракционного опия, а также около 1600 наркосодержащих растений уничтожено после рассмотрения судами соответствующих дел и принятия решений по вещественным доказательствам".

Все эти наркотические средства, сырье и оборудование были вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым уже приняты судебные решения.

В присутствии специально созданной комиссии, в состав которой вошли сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, Управления СБУ, были уничтожены изъятые из незаконного оборота наркотические средства, прекурсоры и оборудование, которые были вещественными доказательствами в 243 делах и процессах по разоблачению наркодельцов.

Так, в частности, среди прочего, было сожжено более 100 кг маковой соломы по уголовному делу в отношении трех жителей Житомирской области, обвиняемых в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств. Сейчас организатор «производства» приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его помощники - соответственно до 5 и 6 лет с испытательным сроком на 3 года.