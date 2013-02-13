В 2013 году медицинская реформа распространится на весь Киев

В течение 2013 года меры по реформированию медицинской отрасли будут распространены на все районы столицы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Виталия Мохорева.

По его словам, подготовлен проект соответствующего решения, который депутаты Киевсовета рассмотрят на очередном сессионном заседании.

В.Мохорев также отметил, что в двух пилотных районах, с которых в 2012 году началось внедрение мер по реформированию, медикам первичного звена – терапевтам, педиатрам и семейным врачам оплата труда увеличена вдвое за счет стимулирующих надбавок. Так, зарплата врачей первичного звена в Днепровском и Дарницком районах составляет около 7 тыс. грн. Кроме того, дополнительные деньги насчитывают и медицинским сестрам – их заработная плата в среднем составляет 5 тыс. грн. На эти нужды городской властью дополнительно в 2012 году было выделено 10 млн. грн.

«Объем надбавки зависит от квалификации, стажа работы и количества прикрепленного населения. Основной результат медицинской реформы – принципиальное повышение качества медицинских услуг. Впрочем, этого невозможно достичь без создания надлежащих условий для работы медицинских работников и соответствующей мотивации. Ведь чем лучше будет работать конкретный семейный врач, тем меньше будут болеть его пациенты», – отметил В.Мохорев.

В профильном департаменте отмечают, что в течение 2012 года в столице было открыто 80 амбулаторий семейной медицины. Для центров первичной медико-санитарной помощи закуплено оборудование на 48 млн. грн, в том числе – современное рентгенологическое оборудование. Также город приобрел для участковых врачей 150 легковых автомобилей.

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство жилья для работников медицинских заведений на специально отведенном земельном участке на ул. Профессора Подвысоцкого, 4-В. Медики будут иметь возможность приобрести жилье по льготной стоимости. Также врачи первичного звена будут иметь возможность получить служебное жилье.