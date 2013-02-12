В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину

На территории железнодорожного вокзала г. Жмеринка Винницкой области мужчину насмерть сбил поезд, сообщает пресс-служба Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Согласно сообщению, 11 февраля в 20:05 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №8 г. Жмеринка от дежурной скорой помощи поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала г. Жмеринка было выявлено тело неизвестного мужчины.

Как выяснилось, пострадавший попал под поезд. Следственная группа линейного отдела милиции на станции Жмеринка проводит оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств смерти и личности погибшего.

Как сообщав УНИАН, 20 января на железнодорожных путях грузового парка «Подольский» ст. Жмеринка Винницкой области поезд смертельно травмировал женщину. 16 января житель г. Казатин Винницкой области также погиб под колесами поезда.