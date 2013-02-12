В Сумской области в поезде нашли почти 6 кг марихуаны

В Сумской области во время проведения совместного таможенно-пограничного контроля поезда сообщением «Кишинев-Москва» оперативниками было выявлено почти 6 килограммов марихуаны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской таможни, вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета в 5 полиэтиленовых бутылках общим весом почти 6 килограммов было выявлено в понедельник, 11 февраля. В частности, во время проведения внешнего осмотра поезда инспектором пограничной службы было замечено характерное поведение служебной собаки, которое указывало на возможное наличие в транспортном средстве наркотического вещества. В ходе тщательной проверки в переходном суфле между вагонами было выявлено 5 пластиковых бутылок емкостью 3 литра каждая, в которых находилось вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета общим весом около 6 кг. В дальнейшем в переходном суфле между соседними вагонами правоохранители также выявили полиэтиленовый пакет весом около 1 кг, в котором находились тесты на беременность. Выявленное вещество растительного происхождения, которое по внешнему виду похоже на марихуану, и пакет с тестами на беременность в установленном порядке изъяты сотрудниками линейного отдела внутренних дел по станции «Хутор-Михайловский».

Личность нарушителя, которого ждет уголовная ответственность, устанавливается.