На Кировоградщине на 7% превышен эпидпорог заболеваемости простудой

В Кировоградской области эпидемический порог заболеваемости простудой на прошлой неделе был превышен на 7%.

Как сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА, об этом во время аппаратного совещания сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Галина Пастух.

По ее словам, за минувшую неделю в области простудилось более 4 тысяч человек. Заместитель председателя облгосадминистрации отметила, что в целом в области гриппом и ОРВИ заболело более 60 тысяч человек, в том числе 42,7 тысячи – дети, 5 тысяч человек были госпитализированы.

Увеличение количества заболевших простудой на минувшей неделе привело, хоть и к незначительному, и все же превышению эпидпорога - на 7%, отметила Г.Пастух.

Председатель облгосадминистрации Андрей Николаенко во время совещания отметил, что руководители территорий должны особенно внимательно контролировать ситуацию, с тем чтобы своевременно остановить распространение простуды среди детей, в частности, поддерживать постоянную связь с санэпидемстанцией, которая принимает решение об объявлении карантина.