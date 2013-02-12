Прикарпатье: 18-летняя мать задушила новорожденную дочку

В Долинском районе Ивано-Франковской области найдено тело новорожденной девочки, которую самостоятельно родила и задушила 18-летняя студентка профтехучилища.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, предварительно установлено, что девушка 10 февраля во Львове в комнате общежития ПТУ родила ребенка и убила его. После этого, с целью сокрытия преступления, тело девочки она перевезла на окраину села на Прикарпатье и закопала.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).