В Мариуполе создано социальное общежитие для сирот

В Мариуполе инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области принято в эксплуатацию социальное общежитие для молодежи из числа детей-сирот и детей лишенных родительской опеки.

Как сообщили сегодня УНИАН в инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области, новое двухэтажное здание, расположенное в Орджоникидзевском районе города, общей площадью 1 тыс. 59,8 кв.м. рассчитано на 42 жилые комнаты.

Заказчиком строительства выступило коммунальное предприятие «Городское управление капитального строительства».