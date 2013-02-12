На Черниговщине повесился 10-летний мальчик

В Черниговской области милиция расследует факт самоубийства 10-летнего школьника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, сегодня утром на чердаке хозяйственного здания по месту жительства был найден повешенным 10-летний житель с. Горск Щорского района, ученик 5 класса местной общеобразовательной школы. Ребенок пропал накануне, об этом в милицию сообщил дедушка.

По предварительным данным, следов насильственной смерти ребенка не выявлено. Семья не относилась к неблагополучным, хотя мать мальчика злоупотребляла алкоголем, его воспитывал отчим.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.120 УК Украины.

Щорский райотдел милиции проводит следственные действия. Ход досудебного расследования взят на контроль прокуратурой Черниговской области.