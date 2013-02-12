Милиция выясняет причины отравления воспитанников интерната

В Черниговской области милиция проверяет обстоятельства отравления воспитанников Старобасанской школы-интерната, что в Бобровицком районе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области.

Сведения об отравлении воспитанников школы-интерната внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины. Открыто уголовное производство, ход которого взят на контроль прокуратурой Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Бобровицкий районный территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил вызов из Старобасанской школы-интерната. После осмотра были госпитализированы 22 школьника с диагнозом «пищевая токсикоинфекция». 11 февраля из стационара уже выписаны 15 детей, еще 7 выпишут в течение 2-3 дней.

Причины группового заболевания детей устанавливаются. Как утверждают дети, они ели печенье и сладости, привезенные в учебное заведение волонтерами.