Эпидемпорог по гриппу и ГРВИ в Киеве не превышен

Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киев информирует: за шестую календарную неделю текущего года (4-10 февраля 2013 г.) зарегистрировано 21 110 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 75,1, что ниже эпидемического порога в 1,5 раза (эпидпорог на 6-й неделе – 110,7).

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается постепенный рост заболеваемости на 6,8%, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Всего с 1 января по 4 февраля 2013 года в вирусологической лаборатории города проведено 114 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, выявлено 2 положительных результата респираторно-синцитиального вируса.

В Департаменте здравоохранения отмечают: лучшим профилактическим средством против гриппа признана именно вакцинация. Так, по состоянию на 4 февраля против гриппа в столице привиты 15 596 человек.