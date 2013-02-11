В клинике Днепропетровска провели малоинвазивную пересадку почки

Белорусские трансплантологи провели в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова мастер-класс по родственной малоинвазивной пересадке почки для украинских коллег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Беларуси.

«Совместная операция белорусских и украинских трансплантологов по пересадке почки лапароскопическим путем была успешно проведена 53-летней женщине 8 февраля. Донором органа выступил 56-летний муж пациентки», - отметили в пресс-центре.

Как подчеркнули в белорусском центре трансплантации органов, подобная операция в Днепропетровской области была проведена впервые.

«Достоинством такого рода хирургического вмешательства является то, что восстановительный период как донора, так и реципиента сокращается в два раза в сравнении с периодом реабилитации после традиционных операций», - сказали в пресс-центре.

«Операция длилась шесть часов. Женщину оперировали три хирурга. Руководил пересадкой почки заведующий Днепропетровским центром трансплантации Александр Кутовой, забор донорского органа проводил заведующий отделением трансплантации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Беларуси Юрий Слободин. Еще восемь врачей находились в операционной и наблюдали за операцией. В мастер-классе принимали участие трансплантологи из Киева, Запорожья, Одессы и Донецка», - добавили в пресс-центре.

Справка УНИАН. Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по количеству органных трансплантаций. В 2012 году в Беларуси выполнено 274 операции по пересадке органов. В настоящее время в стране проводится 29 трансплантаций на 1 млн населения. Для сравнения: в России - 9,1, в Украине - 2,2.