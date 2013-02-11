Черниговщина: отравились воспитанники школы-интерната

В Черниговской области вчера госпитализированы с отравлением 22 воспитанника Старобасанской школы-интерната в Бобровицком районе Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

По информации начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галины Васильковой, 10 февраля в Бобровицкий районный территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил вызов из Старобасанской школы-интерната. Дети жаловались на тошноту, рвоту, резкое повышение температуры. Врачи осмотрели всех детей (43 ребенка), 22 из них пришлось госпитализировать. Шесть пациентов находились на кроватях интенсивной терапии. Медицинская помощь детям оказана в необходимом объеме, установлен предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция.

Сегодня из стационара уже выписаны и приступили к учебе 15 детей, еще 7 будут выписаны в течение 2-3-х дней.

Сейчас причины группового заболевания детей выясняются. Как утверждают дети, они ели печенье и сладости, привезенные в учебное заведение волонтерами.

Заместитель директора областного лабораторного центра Госсанэпидемслужбы Черниговской области Анатолий Валовенко подчеркнул, что определить, какой именно возбудитель вызывал заболевание, можно будет только через трое суток после того, как проведены анализы.