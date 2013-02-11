В Мариуполе Донецкой области мужчина и женщина случайно упали с 5-го этажа и остались живы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета, несчастный случай произошел в пятницу, 8 февраля, по ул. Заворуева. Мужчина и женщина упали в результате отрыва крепления ограждения наружной кладовой (площадью 0,3-0,5 кв. м), предназначенной для хранения продуктов в зимнее время. Пострадавшие упали на припаркованный под окнами жилого дома легковой автомобиль. Травмированные были экстренно доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

Согласно сообщению пресс-службы, причиной падения послужило нарушение правил пользования наружной кладовой, а так же нарушение технологии установки пластикового оконного блока, в результате которого было демонтировано крепление ограждения.

По информации управления здравоохранения Мариупольского городского совета, мужчина в возрасте 30 лет госпитализирован с рваной раной спины, ушибом мягких тканей головы. Женщина в возрасте 35 лет - с перелом бедра, перелом лопатки и тупой травмой живота с возможным разрывом селезенки.

По предварительным данным медицинских работников угрозы для жизни пострадавших нет.

По распоряжению Мариупольского городского головы Юрия Хотлубея, все диагностические и лечебные мероприятия проводятся за счет городского бюджета и фонда «Допомога хворим».

Мэр также дал поручение департаменту развития жилищной коммунальной инфраструктуры в кратчайшие сроки провести внеочередную инвентаризацию наружных кладовых в домах, где они есть.