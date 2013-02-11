Полтавщина: всем пострадавшим от укусов собаки введена вакцина

У населения г. Полтавы и области нет оснований для тревоги относительно обеспечения необходимым количеством иммунобиологических препаратов против бешенства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.

По информации Департамента, еще 8 февраля достаточное количество таких препаратов было на аптечном складе Полтавского областного коммунального предприятия «Полтавафарм». Вакцина против бешенства была передана соответствующим лечебно-профилактическим заведениям г. Полтавы (1-й городской клинической больнице и детской городской клинической больнице).

В этот же день дополнительно было доставлено определенное количество вакцины для обеспечения полного курса иммунопрофилактики, предусмотренного схемами.

Всем пациентам, которых укусила бродячая собака, введена антирабическая вакцина, 12 пациентам согласно медицинским показаниям по локализациям травмирования введен антирабический иммуноглобулин по схеме. При этом вакцинированы вакциной «Кокав» 34 человека, вакциной «Индираб» - 8 человек, и 12 пациентам введен антирабический иммуноглобулин (комбинированный курс). За всеми пострадавшими ведется наблюдение.

Запас антирабической вакцины в области достаточен для проведения полного курса иммунизации всем травмированным. Так, в лечебных заведениях, которые осуществляют антирабическую помощь, есть 190 доз вакцины «Кокав», на складе коммунального предприятия «Полтавафарм» - 53 дозы вакцины «Кокав» и 44 комплекта антирабического иммуноглобулина.

В сообщении также отмечается, что собаку отловили работники ветеринарной службы города в воскресенье, 10 февраля, теперь она проходит карантинный надзор. На данное время клинических проявлений бешенства, как отмечают в Департаменте, у собаки не наблюдается.

Местное население предупреждено о необходимости соблюдение правил безопасности при обращении с животными и своевременного обращения за медицинской помощью в случае необходимости.