В Виннице на предприятии обнаружено 12 кг ртути

В Виннице на территории одного из коммунальных предприятий обнаружено 12 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, капсулу с тяжелой жидкостью обнаружили во время проведения очередной инвентаризации на территории одного из коммунальных хозяйств, что по улице Стахурского в Виннице, в пятницу, 8 февраля.

Приехавшие на место спасатели установили, что в металлическом контейнере находится герметическая капсула (в виде заваренной с обеих сторон металлической трубы с отверстием, в которое закручен болт), в которой содержится ртуть.

Опасный металл весом более 12 килограммов изъят для последующей утилизации.