В Виннице на предприятии обнаружено 12 кг ртути
14:04, 11 февраля 2013Новости регионов
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Опасный металл
В Виннице на территории одного из коммунальных предприятий обнаружено 12 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, капсулу с тяжелой жидкостью обнаружили во время проведения очередной инвентаризации на территории одного из коммунальных хозяйств, что по улице Стахурского в Виннице, в пятницу, 8 февраля.
Приехавшие на место спасатели установили, что в металлическом контейнере находится герметическая капсула (в виде заваренной с обеих сторон металлической трубы с отверстием, в которое закручен болт), в которой содержится ртуть.
Опасный металл весом более 12 килограммов изъят для последующей утилизации.
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