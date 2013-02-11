Перинатальный центр в Киеве получил сертификат ISO 9001

Киевский перинатальный центр «Новая жизнь» впервые в Украине получил международный сертификат соответствия стандарта ISO 9001, который свидетельствует о европейском уровне предоставления медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, вручение сертификата состоялось во время празднования первой годовщины перинатального центра.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова и председатель КГГА Александр Попов.

По словам И.Акимовой, уже год перинатальный центр работает в обновленном виде, по новым медицинским стандартам и с высококвалифицированными кадрами.

«Мы приехали поздравить именинников, поблагодарить коллектив за их труд. Президентский проект «Новая жизнь» идет по всей Украине Открыто 8 перинатальных центров, в них родилось почти 20 тысяч малышей. Самое главное, что дает этот проект, - новый подход, новая концепция – концепция справедливости и равного доступа женщинам, у которых есть проблемы и которые должны стать мамами в нормальных условиях. Равного доступа малышам, которые рождаются проблемными и имеют право на жизнь. Этот подход, который ценит каждую жизнь, выделяет президентский проект среди многих других хороших проектов», - сказала И.Акимова.

Она подчеркнула, что открытие медицинского заведения после обновления – «это не точка, а лишь начало большой работы, цель которой - повышение качества медицинского обслуживания матерей и малышей».

«Сертификат ISO 9001 подтверждает, что процедуры управления качеством, в частности и внутренний мониторинг, проверка соответствия всем стандартам качества в этом перинатальном центре есть», - отметила И.Акимова.

Руководитель Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» Виктор Сирман отметил, что первый перинатальный центр на базе Киевского городского родильного дома №7 был создан год назад.

«За год в перинатальном центре родилось более 7 тысяч детей – количество родов возросло на четверть. Самое главное, что в этом перинатальном центре выхаживают глубоко недоношенных детей. Сегодняшний праздник устроили мамы, чтобы поздравить медицинское заведение, врачей, благодаря которым их малыши живут», - сказал В.Сирман.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2012 года в Киеве состоялось открытие перинатального центра, созданного на базе роддома №7 в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны жизни и детства».

Ежегодно в Киеве рождается более 1500 недоношенных младенцев, в том числе – с критически низкой массой тела.

Киевский перинатальный центр специализируется на предоставлении помощи беременным с невынашиванием беременности и роженицам с преждевременными родами. В заведении сконцентрированы высококвалифицированный персонал и современная аппаратура, что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь женщинам с преждевременными родами и новорожденным с малой, в том числе критической (от 500 г) массой тела, а также проводить обследование и лечение беременных с различными осложнениями.

В центре работают 478 специалистов. Среди них – 7 кандидатов медицинских наук, 4 заслуженных врача Украины.

Заведение дооснащено современным оборудованием – кувезами: уникальными аппаратами для проведения длительной искусственной вентиляции легких и мониторинга всех жизненно важных функций организма, что позволяет лечить и выхаживать новорожденных.

От благотворительных фондов в Киевский перинатальный центр было доставлено оборудование на сумму 4,7 млн грн. для отделения интенсивной терапии новорожденных.

Проектом «Новая жизнь» предусмотрено создание к 2014 году сети из 27 перинатальных центров по всей стране.