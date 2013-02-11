Во Львове во время пожара в квартире погибли два человека
13:19, 11 февраля 2013Новости регионов
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Эвакуировали 15 жителей
Во Львове во время пожара в квартире погибли два человека.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на 7-ом этаже в 9-этажном жилом доме по ул. Ю.Липы, 45 поступила к спасателям.
"Во время тушения пожара спасательные подразделения эвакуировали 15 жителей из выше расположенных этажей. Пожар ликвидирован", - отметили в госслужбе.
На месте пожара найдены тела двух погибших людей - мужчины 1964 г.р. и женщины 1937 г.р.
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