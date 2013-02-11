Во Львове во время пожара в квартире погибли два человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на 7-ом этаже в 9-этажном жилом доме по ул. Ю.Липы, 45 поступила к спасателям.

"Во время тушения пожара спасательные подразделения эвакуировали 15 жителей из выше расположенных этажей. Пожар ликвидирован", - отметили в госслужбе.

На месте пожара найдены тела двух погибших людей - мужчины 1964 г.р. и женщины 1937 г.р.