34 новых препарата добавлены в перечень «Карточки киевлянина»

В перечень лекарственных средств, которые можно приобрести со скидкой по «Карточке киевлянина», добавлены 34 новых препарата. Это стало возможным после переговоров и подписания Меморандума с Фармацевтической группой «Здорове» (г. Харьков), в результате чего перечень лекарственных средств увеличился на 65%, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Фармация».

Приобрести новые лекарства можно с 18 февраля 2013 года.

Так, в обновленном перечне содержатся препараты разных фармакологических групп: противоаллергические, лекарства от кашля, противовоспалительные, для лечения заболеваний печени, желудка, анальгетики, лекарственные средства от давления. Кроме безрецептурных, также есть лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. Скидки на приобретение медикаментов по этому перечню предусмотрены в размере 25%.

Теперь список медикаментов, на которые распространяется специальная розничная цена со скидкой, состоит из 52-х наименований безрецептурных лекарственных средств. Обслуживание владельцев «Карточек киевлянина» осуществляется в 60 аптеках КП «Фармация» – по 6 в каждом районе столицы, в которых установлении POS-терминалы ПАО КБ «Крещатик». Однако в ближайшее время количество POS-терминалов в аптеках планируют увеличить.

Генеральный директор КП «Фармация» Олег Климов сообщил, что в начале февраля была проведена проверка выполнения программы «Карточка киевлянина» в аптеках КП «Фармация». По результатам проверки установлено, что лекарственные средства согласно перечню теперь есть в достаточном количестве и в полном ассортименте во всех аптеках, которые участвуют в социальной программе.

«С начала проекта «Карточка киевлянина» по данной программе в сеть аптек КП «Фармация» обратился 671 гражданин, отпущено 1977 упаковок медицинских препаратов на сумму 11525,08 грн. Скидка за весь период составила 3837,35 грн», – отметил О.Климов.

Справка УНИАН. С апреля 2012 г. в столице начали выдачу карточек киевлянина.

Как сообщал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, начнут выдачу карточек тем категориям льготников, которые имеют, прежде всего, льготы от столичной власти. В частности, это 80 тыс. человек в Киеве, которые имеют льготы на проезд в метро согласно решению Киевсовета. В целом же в столице зарегистрировано 600 тыс. человек, которые имеют и другие льготы от государства.

“Мы планируем в этом году выдать около 600 тыс. карточек до конца года. В будущем году обеспечить каждого киевлянина”, - проинформировал Р.Крамаренко.

Карточка киевлянина похожа на банковскую карточку, с помощью которой можно осуществлять обычные финансово-расчетные операции. Она содержит фото ее владельца и в ней вмонтированы два чипа: – один с социальной информацией, другой – голограмма для бесплатного проезда.

По данным КГГА, в 2012 году льготным категориям было выдано 20 тыс. карточек.

1 февраля 2013 года была возобновлена выдача «Карточки киевлянина» льготным категориям населения столицы.

Как сообщил Р.Крамаренко, из запланированных для выдачи 34 тыс. карточек около 6 тыс. уже получили районные управления социальной защиты и начали выдачу гражданам. Вторая партия в количестве 15 тыс. карточек будет выдаваться с 14 февраля, третья в 13 тыс. – с 28 февраля.

«Таким образом, на протяжении февраля районным управлениям будут переданы все 34 тыс. карточек, заявки на которые были оформлены на протяжении августа-сентября. После этого мы приступим к следующему этапу реализации проекта и начнем прием заявок от тех категорий граждан, которые сегодня получают материальную помощь, которая в целом составляет около 480 млн грн. Эти средства в будущем будут начисляться на «Карточку киевлянина», - отметил Р.Крамаренко.