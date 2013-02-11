В Полтаве от укуса рыжей собаки пострадало уже 47 человек

В Полтаве количество пострадавших от укуса рыжей собаки возросло до 47 человек.

Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды управления МЧС Украины в Полтавской области.

По данным ведомства, на утро 11 февраля за медицинской помощью обратилось 47 человек, из них 11 детей.

Сегодня главный государственный инспектор ветеринарной медицины Полтавы Виктор Пальчик, сообщил, что собаку, которую подозревают в том, что она покусала 47 человек, поймали на строительной площадке.

«Пса показали пострадавшим, но их мнения разошлись. 50% утверждают, что на них напало именно это животное. 50% уверены, что это не она. Однако мы надеемся, что поймали именно то животное. Если поставить точку эпицентра в месте, где мы нашли собаку, то в радиусе километра произошло 29 случаев нападения собаки на людей»,-сказал В.Пальчик.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля служба МЧС в Полтаве получила сообщение из больницы о том, что к ним обратилось большое количество людей, пострадавших от укусов собаки. По состоянию на 6:00 10 февраля покусанных людей было 43 человека, из них 10 детей.

10 февраля в центре пропаганды управления МЧС Украины в Полтавской области сообщили, что собака поймана и усыплена. Животное забрали в клинику на карантин, где проведут экспертизу с целью определить, бешеное оно или нет.