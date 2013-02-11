Работники прокуратуры приобрели детям с СД инсулиновые помпы

В Харькове работники прокуратуры области отказались от однодневной зарплаты и на эти деньги приобрели детям с сахарным диабетом инсулиновые помпы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин передал родителям инсулинозависимых детей 6 современных инсулиновых помп и 2-месячный комплект расходных материалов.

По словам прокурора области, идея помочь больным детям возникла во время мероприятий ко Всемирному дню борьбы с диабетом.

«Я рад, что ее поддержали все 740 сотрудников прокуратуры Харьковской области и перечислили свою однодневную заработную плату на общую сумму 149 тыс. грн. Когда смотришь на этих детей, их родителей, понимаешь, что мы предприняли маленький шаг, но я думаю, мы на правильном пути. Я бы хотел, чтобы это была не одноразовая акция, чтобы мы думали не только о работе, но и о людях, которые живут рядом, и делали как можно больше чего-то хорошего», - сказал Г.Тюрин.

По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Шурмы, в Харьковской области проживает 465 инсулинозависимых детей. Он сказал, что инсулином отечественного производства область обеспечена в полном объеме.

В то же время, отметил заместитель губернатора, современные инсулиновые помпы производства США, которые закупили работники прокуратуры области, позволяют «повысить качество жизни таких детей».

«Не всегда денежное измерение говорит о ценности благотворительной помощи, здесь нужно говорить о человечности. Сегодня работники прокуратуры проявили человечность, и этот пример достоин наследования. Когда в государстве действует принцип «Здоровый помогает больному, богатый – бедному», можно говорить о том, что общество идет в правильном направлении», - сказал И.Шурма.