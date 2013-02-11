Житомирщина: в Брусиловском районе объявлен карантин

В Житомирской области из-за бешеной лисы и собаки в селе Соловиевка Брусиловского района сегодня объявили карантин.

Как сообщила руководитель пресс-службы ТУ МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 8 февраля, в 12:00 в службу гражданской защиты в Брусиловском районе Житомирской области от начальника управления ветеринарной медицины Брусиловского района поступила информация о том, что 6 февраля в местное частное хозяйство села Соловеевка попала лиса.

Лису загрызла собака хозяйки дома этого частного хозяйства и заразилась от нее бешенством. В обоих теперь уже погибших животных - собаки и лисы - по результатам исследований патологического материала в Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины сегодня выявлен возбудитель болезни бешенства.

Нескольких членов семьи хозяйки дома, которые контактировали с больным животным, осмотрели работники Брусиловской центральной районной больницы и оказали им медицинская помощь, сделав соответствующие прививки.

Одновременно в связи с этим случаем сегодня решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Брусиловской районной государственной администрации в селе Соловиевка временно ввели карантин.