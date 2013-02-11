В Хмельницкой области запланировали оздоровить 92,2 тыс детей

В Хмельницкой в этом году планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом 92 тысячи 200 детей, что составляет 78,76% от общего количества детей школьного возраста области.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Вадим Гавришко.

По словам чиновника, на проведение оздоровительной кампании предусматривается использовать 26 млн. 165 тыс грн, в частности, из областного бюджета – 3 млн 75 тыс грн.

В.Гавришко отметил, что рядом с этим существует ряд негативных факторов летней оздоровительной кампании 2013 года. Так, выделено недостаточно средств на оздоровление в пришкольных лагерях с дневным пребыванием до 14 дней.

Первый замглавы области прибавил, что личную ответственность за оздоровление детей несет руководство районов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году на Хмельниччине было оздоровлено 90 тысяч детей.