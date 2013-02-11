В Полтаве пострадавших от укусов собаки уже 43 людей

В Полтаве количество пострадавших от укусов рыжей собаки возросло с 35 до 43 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По данным ведомства, в травматологическое отделение 1-й городской больницы по состоянию на 6.00 10 февраля обратилось 43 человека, из них 10 детей, которые накануне пострадали от укусов собаки.

Поиски собаки продолжаются. К отлову задействованы работники управления ветеринарной медицины Полтавы, сотрудники областного управления МЧС, милиционеры и коммунальщики.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в 18.30 служба МЧС в Полтаве получила сообщение из больницы о том, что к ним обратилось большое количество людей, пострадавших от укусов собаки. По состоянию на 8 февраля за медицинской помощью обратилось 28 человек, пострадавших от укусов, из них 7 детей.

По состоянию на 19.00 8 февраля в больницы города обратилось 35 человек, из них 8 детей, которые накануне пострадали от укусов собаки.