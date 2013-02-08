На Каховском водохранилище ищут 2-х пропавших рыбаков

В Запорожской области на Каховском водохранилище вторые сутки ищут 2-х пропавших рыбаков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТУ МЧС в Запорожской области, 7 февраля жительница с. Беленькое Запорожского района Запорожской области сообщила спасателям, что 6 февраля ее 38-летний муж и 21-летний сын пошли на рыбалку и пропали.

"К месту вероятного исчезновения рыбаков был направлен спасательный катер «UMS-600» и отделение водолазов, проводившее до наступления темноты обследование плавней Днепра. 7 февраля обнаружить плавсредство пропавших или их самих не удалось. Сегодня – 8 февраля поиски возобновились. Кроме спасателей в них задействованы сотрудники милиции и рыбинспекции. На воде работают 3 поисковые группы водолазов, на берегу – 3 оперативные группы, но результата пока нет», - сообщили в пресс-службе.

Поисково-спасательная операция, в которой задействовано 23 человека и 3 единицы спецтехники продолжается.