В Киеве открыта «горячая линия» для жалоб на нарушение прав детей

В прокуратуре Киева открыт телефон «горячей линии» «Защитим детей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в частности, по телефонному номеру 527-71-37 жители столицы имеют возможность проинформировать об известных им фактах нарушения законодательства в сфере защиты прав детей, в том числе на усыновление, образование, здравоохранение, труд, нарушение их жилищных, имущественных и социальных прав, а также по вопросам бездеятельности органов власти и местного самоуправления, в частности, при принятии решений относительно материально-технического обеспечения заведений, в которых содержатся и находятся дети, и пр.

Телефон горячей линии работает в рабочие дни с 09.00 до 18.00, а вне рабочее время и в выходные дни – в режиме записи сообщений.

По сообщениям на телефон горячей линии 527-71-37 прокуратурой Киева будут организованы проверки и будут приниматься меры к восстановлению нарушенных прав детей, заверили в пресс-службе.