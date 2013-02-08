Подозреваемый в педофилии директор школы взят под стражу

В Житомире сегодня, 8 февраля, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры области, после чего отпущенный ранее директор школы, подозреваемый в педофилии, был взят под стражу.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, сегодня, 8 февраля, состоялось судебное заседание, на котором рассмотрена апелляция прокуратуры области на решение Королевского районного суда Житомира от 2 февраля об избрании подозреваемому меры пресечения.

Апелляционным судом Житомирской области отменено постановление Королевского районного суда Житомира об избрании подозреваемому лицу меры пресечения в виде залога (45,8 тыс. грн) и принято решение применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

На основании решения суда, директор школы, подозреваемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица) УК Украины, взят под стражу.

Досудебное расследование в производстве проводится следственным управлениям УМВД Украины в области.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля суд отпустил под залог директора школы, ранее задержанного по подозрению в педофилии. 31 января милиция и прокуратура задержали 58-летнего жителя Бердичева, директора одной из общеобразовательных школ, во время очередной попытки вынудить несовершеннолетнего вступить в половой контакт. Тогда же в отношении злоумышленника было открыто уголовное производство.