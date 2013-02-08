В Полтаве ловят собаку, искусавшую 28 человек

В Полтаве ловят собаку, которая искусала 28 человек.

Об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, 7 февраля в 18.30 служба МЧС в Полтаве получила сообщение из клинической больницы о том, что к ним обратилось большое количество людей, травмированных в результате укусов собаки. По состоянию на 9.00 пятницы, 8 февраля, за медицинской помощью в Полтаве обратилось 28 человек, пострадавших от укусов, из них 7 детей.

Собака нападает в Киевском районе города, а именно в районе 25-й школы, улиц Нечуй-Левицкого, Шевченко, Коцюбинского, Темерязева.

«Это же ЧП, когда бесхозная собака за один день напала на стольких людей. Однако, я считаю, что еще есть люди, которые не обращались в больницу. Прошу людей обязательно обратиться в больницы. Собака может быть заражена бешенством. Бешенство - это особо опасная инфекционная болезнь от которой страдают теплокровные животные, следовательно и человек. Болезнь поражает центральную нервную систему и может привести к смерти. Поэтому призываю всех, кто был покусан и не обращался в больницу, немедленно обратиться за помощью врачей», - заявил главный государственный инспектор ветеринарной медицины Полтавы Виктор Пальчик.

Сейчас собаку ловят работники управления ветеринарной медицины и сотрудники территориального управления МЧС Украины в Полтавской области.