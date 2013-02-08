Возле киоска в центре Киева нашли бомбу с часовым механизмом, пишет Сегодня.

Сообщение о подозрительном устройстве поступило в милицию от владельца киоска.

"В ходе проверки сообщения гражданина владельца киоска, расположенного по улице Срибнокильской, под указанным киоском обнаружено самодельное зажигательное устройство с использованием часового механизма. Взрывчатку обезвредили. Сейчас продолжается проверка и экспертиза взрывчатки", - отметили правоохранители.