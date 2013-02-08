Львовщина: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В результате столкновения пассажирского автобуса сообщением „Радехов-Львов” с грузовым автомобилем „Мерседес”, которое случилось сегодня в 8.05 утра, травмированы шесть человек. Четыре пассажира госпитализированы, двум пассажирам была оказана медицинская помощь в больнице, после чего их отпустили домой. Погибших в результате ДТП нет.

Об этом сообщил УНИАН инспектор Управления ГАИ в Львовской области Тарас Дзвоник.

По его словам, сегодня в райцентре Каменка-Буская пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем „Мерседес”, в результате чего съехал с дороги в кювет и перевернулся. Четыре пассажира госпитализированы с травмами разной степени тяжести, еще двое пассажиров обратились за медицинской помощью, и после предоставления медпомощи были отпущены домой. Погибших в результате ДТП нет. Не пострадали в ДТП и водители транспортных средств.

На данное время автобус подняли из кювета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, на момент аварии в салоне автобуса находилось 12 человек. Детей среди них не было.