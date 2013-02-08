На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

В Закарпатской области на 8 февраля объявили штормовое предупреждение в связи с опасность схода искусственных снежных лавин.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС в Закарпатской области.

По данным теруправления, в течение 2-5 февраля в горной местности Закарпатья прошли сильные снегопады с метелями.

Из-за значительных осадков в Карпатах за последнюю неделю прирост свежевыпавшего снега достиг 40 см, а в отдельных местах - 60 см. Общая высота снежного покрова очень неравномерна.

В МЧС отмечают, что слой свежевыпавшего снега слабо сцеплен со старым, плотным снежным покровом. Снежный покров, особенно на крутых (более 30 градусов) склонах гор, неустойчив.

С учетом всех этих обстоятельств 8 февраля в горной местности Закарпатья существует опасность образования искусственных лавин, спровоцированных людьми. Эти лавины могут быть спровоцированы даже при незначительной дополнительной нагрузке.