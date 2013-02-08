В Луганске изувер убил 2-летнюю дочь и хотел задушить сына

В Луганске правоохранители задержали мужчину, который убил свою двухлетнюю дочь и пытался задушить девятилетнего сына.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Как говорится в сообщении, 8 февраля в 02.17 в дежурную часть милиции Луганска позвонила местная жительница 1983 года рождения и заявила о том, что ее муж 1980 г.р. не работающий, ранее несудимый, в 02.15 забрал двоих детей – девочку 2010 г.р. и мальчика 2003 г.р. и ушел из дома.

По тревоге был поднят личный состав Ленинского райотдела милиции и батальон патрульной службы ЛГУ ГУМВД Украины в Луганской области.

В центре города в 70 метрах от памятника Ворошилову по ул. Коцюбинского сотрудники милиции задержали мужчину в момент, когда он пытался задушить сына.

Следственно-оперативная группа установила, что данный гражданин, имея умысел на убийство своих малолетних детей, взял их принудительно из дома и повел по ул. Коцюбинского. В районе дома № 27 он путем нанесения ударов в область головы убил свою малолетнюю дочь и пытался лишить жизни своего сына.

Мужчина задержан. В отношении него начато досудебное производство по статьям 115 и ст. 15 ст. 115 УК Украины (убийство и покушение на убийство).

Мальчик в настоящее время находится в больнице.