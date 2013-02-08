В городах Донетчины сократят подачу воды

В Донецкой области в связи со снижением уровня оплаты за питьевую воду в ряде городов, в том числе и в Донецке, будет сокращена подачи воды.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, такое решение было принято на заседании областной энергетической комиссии, которая проходила 6 февраля под председательством заместителя губернатора Валерия Лукашенко.

Так, было отмечено, что городские водоканалы, которые не входят в систему КП «Компания «Вода Донбасса», в настоящее время значительно снизили текущий уровень оплаты за питьевую воду. Только 47,8 % от начисленного было оплачено в январе 2013 года.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что так и не было выполнено протокольное поручение предыдущего заседания комиссии по обеспечению оплаты текущего водопотребления следующими горводоканалами: КП «Донецкгорводоканал» (уровень оплаты - 40,1%, недоплата - 6 млн 965 тыс. грн); КП «Славгорводоканал» (уровень оплаты - 30%, недоплата - 621,5 тыс. грн); Красногоровский ГККП «Вита» (уровень оплаты 0%, недоплата - 114,6 тыс. грн); КП «Ясиноватское ПУВКХ» (уровень оплаты 81,6%, недоплата - 43,9 тыс. грн); ВУ ВКХ г. Мариуполь (уровень оплаты 56,3%, недоплата - 2 млн 181,1 тыс. грн); Харцызское ГКП «Горводоканал» (уровень оплаты 2,7%, недоплата - 545,4 тыс. грн); КП «Зугрэсводоканал» (уровень оплаты 0%, недоплата - 15,7 тыс. грн).

В сообщении подчеркнули, что такая ситуация ставит под угрозу стабильное водоснабжение жителей области, поэтому «Компания «Вода Донбасса» обратилась в облгосадминистрацию для получения согласования сокращения подачи воды городам: Донецк, Славянск, Харцызск, Краматорск и Красногоровка.

В ОГА отметили, что уже на сегодняшний день «получено согласование на ограничение подачи воды городу Красногоровка с 17 февраля».