Сумщина: имущество городской "скорой" передали области

Сумской городской совет своим решением ликвидировал городскую станцию скорой медицинской помощи, передав ее имущество в собственность общины области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского горсовета, ссылаясь на решение его внеочередной сессии.

В частности, в среду, 6 февраля, на внеочередной сессии горсовета депутаты проголосовали за прекращение деятельности коммунального учреждения «Сумская городская станция скорой медицинской помощи» путем ликвидации.

Депутаты также приняли решение передать коммунальному предприятию Сумского областного совета «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» 13 санитарных автомобилей, которые ранее обслуживали станцию скорой помощи областного центра. Также принято решение о безвозмездной передаче на баланс области имущества коммунального учреждения «Сумская городская станция скорой медицинской помощи».

По информации пресс-службы, автомобили переданы в аренду сроком на один год, пока не будут решены вопросы создания учреждения неотложной медицинской помощи в Сумах и обеспечением его необходимой материальной базой.

На прошлой сессии депутаты длительное время обсуждали вопрос о передаче станции скорой помощи на баланс области, но так и не пришли к положительному решению.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович жестко раскритиковал ситуацию с внедрением новой системы работы скорой медицинской помощи в Украине. В частности, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, Президент обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову, вице-премьер-министру Константину Грищенко и министру здравоохранения Раисе Богатыревой с требованием навести порядок в этой сфере.