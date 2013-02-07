Детей Луганщины кормят дешевыми и низкосортными продуктами

Прокуратура Луганской области в ходе проверки организации питания в детских учреждениях и учебных заведениях обнаружила значительное количество нарушений действующего законодательства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, проверками установлено что, в частности, с начала учебного года не обеспечивается организация бесплатного питания свыше 2600 учеников 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений города Антрацита.

Согласно сообщению, из-за ограниченных объемов финансирования на питание в большинстве проверенных дошкольных и общеобразовательных учреждений не придерживаются физиологических норм потребления основных пищевых продуктов.

В рационе детей преобладают дешевые, низкосортные продукты. В связи с повышением цен на продукты питания, в школах уменьшен выход гарнира, мясо-рыбных блюд и напитков. Питание однообразное, сокращено употребление детьми продуктов богатых белками животного происхождения, витаминами и минералами.

Так, в нарушение требований Порядка организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях во всех общеобразовательных учебных заведениях города Краснодона не выполняются нормы питания по молоку, молочным изделиям, фруктам свежим, сокам.

Аналогичные нарушения допускаются в учебных заведениях городов: Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Лисичанск, Свердловск, Первомайск, Меловое, Станично-Луганского, Славяносербского районов.

В 8 общеобразовательных учебных заведениях города Красный Луч из-за отсутствия пищеблоков вообще не организованно горячее питание, ученики льготной категории начальных классов могут покушать только в буфете.

У прокурорских работников существенные замечания вызвало и состояние организации питания в лечебных, дошкольных, учебных заведениях и интернатах.

В частности, в детском соматическом отделении Первомайской городской многопрофильной больницы размер стоимости питания для больного ребенка не позволяет обеспечить не только усиленное питание во время болезни, а и вообще не соответствует никаким нормативам питания ребенка.

Как сообщают в пресс-службе, по результатам проверок прокурорами внесено 29 представлений, привлечены к ответственности 7 должностных лиц, возмещено почти 154 тыс. грн, восстановлено право на безопасное питание свыше 4 тыс. учеников общеобразовательных школ.