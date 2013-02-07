На Луганщине избили начальника управления здравоохранения

В Луганский области неизвестные избили и ограбили начальника управления здравоохранения Ровеньковского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, вчера, 6 февраля, когда чиновник после работы возвращался домой, двое неизвестных неожиданно нанесли ему несколько ударов. Он упал и выпустил барсетку. Забрав барсетку, неизвестные убежали.

Данный факт внесен в Единый реестр досудових расследований по признакам состава криминального правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.187 УК Украины (разбой). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой города.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств правонарушения. Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой области.

По неофициальной информации, нападение произошло в центре Ровенек на улице Ленина, нападавшие были в масках. Пострадавший был госпитализирован в центральную городскую больницу. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. У него незначительные травмы лица и в области грудной клетки.