В Житомире раскрыт подпольный цех по производству водки

В Житомире в гаражном кооперативе налоговики выявили цех по производству водки, изъяв оттуда 6 тыс. бутылок алкогольного суррогата на сумму около 120 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции Государственной налоговой службы в Житомирской области, налоговая милиция в начале этой недели, в рамках проведения операции «Акциз», выявила в гаражном кооперативе «Космонавт» микрорайона Полевая в Житомире подпольный водочный цех, который работал исключительно ночью.

“Алкогольный суррогат, изъятый во время проведения операции, отправлен на экспертизу”, - уточняет пресс-служба ведомства. В настоящее время по этому факту открыто уголовное производство, проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года в Житомире налоговая милиция ликвидировала подпольный «синдикат» по изготовлению и распространению алкоголя, основная база которого находилась в одном из гаражных кооперативов областного центра.