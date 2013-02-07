В Житомирской области осталось 420 тонн опасных пестицидов

С территории Житомирской области необходимо вывезти еще 420 тонн ядовитых пестицидов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в прошлом году в Польшу из области вывезли более 700 тонн ядовитых химикатов. Вместе с тем в разных районах области еще остается более 400 тонн.

Вывезенные пестициды хранились в аварийных и полуразрушенных складах, а местами и под открытым небом. Самое большое их количество было сосредоточено в Андрушевском, Любарском и Чудновском районах.

Вывозом ядохимикатов занимался аварийно-спасательный отряд специального назначения Территориального управления МЧС в области, который получил лицензию Министерства экологии и природных ресурсов Украины на проведение операций в сфере обращения с опасными отходами.