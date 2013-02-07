В Сумах 20-летнюю девушку спасли от суицида

В Сумах сотрудники правоохранительных органов спасли 20-летнюю девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью управления МВД Украины в Сумской области Марина Клёва, поздно ночью девушка поднялась на крышу многоэтажки и собиралась прыгнуть вниз. Спасать молодую девушку приехали работники патрульной службы вместе с психиатром, сотрудники управления министерства чрезвычайных ситуаций.

Во время разговора с психологом девушка вела себя довольно агрессивно.

Начальник центра психологической помощи и профессионального отбора областного управления милиции Елена Балинская сообщила, что «пришлось приложить максимальные усилия, чтобы заставить девушку прислушаться к тебе. Даже без экспертизы можно было определить, что она находилась под воздействием алкоголя. Она постоянно говорила о своих намерениях свести счеты с жизнью из-за парня, которого она любит, а он предлагает ей только дружбу».

По словам психолога, балансируя на краю крыши, девушка выкрикивала свои угрозы. Работникам МЧС удалось добраться до нее и спустить вниз.

По рекомендации психиатра, девушку Виталину направили в психиатрическую больницу, где она сегодня проходит лечение.

Психиатр Е.Балинская также отметила, что, по милицейской статистике, количество молодых людей, которые выражают желание преждевременно уйти из жизни, с каждым годом не уменьшается. Для кого-то из них – это возможность решить душевные или материальные проблемы, а кто-то пытается привлечь к себе внимание окружающих.