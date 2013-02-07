В Донецкой области расследуют факт покраснения воды в реке

В Донецкой области по факту загрязнения - покраснения воды в реке Соленая начато уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Селидовским межрайонным прокурором сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.242 (нарушение правил охраны вод) УК Украины.

Загрязнение поверхностных вод реки повлекло массовую гибель рыбы и других живых ресурсов. Материалы для проведения досудебного расследования направлены в органы милиции.

В прокуратуре подчеркнули, что в ходе следствия будут установлены источники загрязнения вод Соленой и лица, причастные к совершению уголовного правонарушения.

Согласно санкции статьи, за нарушение правил охраны вод предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий сказал, что пока не выяснили причины покраснения воды в реке Соленая.

В то же время, по информации журналистов местного телеканала «Донбасс», жители Селидово опасаются экологической катастрофы. По словам местных жителей, водоем стал красным около месяца назад. Жители города боятся химических испарений после потепления, а что именно попадает в воду и почему умирает рыба, жители не знают.

«За городом у нас находится закрытая шахта имени Коротченко и Центральная обогатительная фабрика «Селидовская», которая на данный момент работает. Все сточные воды, которые сбрасывает шахта имени Коротченко и ЦОФ «Селидовская» попадают в эту речку», - сказал журналистам местный егерь Алексей Павленко.