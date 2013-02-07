В Одесской области человек упал с вышки и разбился

Сотрудник транспортной милиции погиб, упав с вышки мобильной связи в райцентре Раздельная Одесской области, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Управления МВД Украины на Одесской железной дороге.

Как уточнили в транспортной милиции, во вторник в 20.15 в дежурную часть Управления транспортной милиции на Одесской железной дороге поступила информация о гибели инспектора роты патрульной службы МВД, который в это время нес службу в райцентре Раздельная.

При выезде на место сотрудники милиции установили, что в результате падения с вышки мобильной связи офицер получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди вероятных причин гибели рассматриваются как несчастный случай, так и вариант самоубийства.

Информация об инциденте сегодня внесена в Единый реестр досудебных расследований. По данному факту проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе Управление МВД Украины на Одесской железной дороге.