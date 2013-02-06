В Черкасской области водитель покалечил случайного прохожего

В Черкасской области водитель внедорожника «Volkswagen Touareg», пытаясь отомстить за якобы брошеный в его автомобиль камень, покалечил случайного прохожего.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления ГАИ, вчера вечером, 5 февраля, несколько ребят стояли на обочине возле магазина «Каштан» в селе Босовка Лысянского района Черкасской области, когда рядом проезжал автомобиль «Volkswagen Touareg» под управлением 37-летнего частного предпринимателя, жителя поселка Лысянка. Светом фар внедорожник ослепил одного из парней. Он поднял руку, чтобы заслониться от яркого света, но водителю показалось, что тот бросил камень в стекло автомобиля. Предприниматель развернул машину и направил ее на толпу ребят. Однако, на скользкой дороге водитель не справился с управлением и машину занесло. Неуправляемый автомобиль на скорости влетел в 17-летнего парня, учащегося Богуславского СПТУ №8 Киевской области, который стоял на противоположной обочине с велосипедом. Вследствие наезда он получил травму левой ноги.

Врачи районной больницы приложили все усилия, но спасти ногу парню не удалось - ее ампутировали.

По факту ДТП проводится предварительное расследование, которое должно выяснить все обстоятельства аварии.