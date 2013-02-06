В Черкассах в подвале многоэтажки нашли боевую гранату

В Черкассах в подвале 9-этажного дома по улице Ярославской (спальный район города) нашли боевую противотанковую гранату.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, боевую гранату сегодня, 6 февраля, случайно обнаружили сантехники, проводившие плановые работы. О своей находке они сразу сообщили спасателям. Прибыв на место, спасатели выяснили, что это советская граната РКГ-3 1950-го года выпуска - ручная кумулятивная граната, предназначенная для поражения танков и других бронированных машин, а также для разрушения оборонных сооружений. Пиротехники вывезли гранату на полигон для уничтожения. Правоохранители пытаются установить, как боевая граната попала в подвал жилого дома.

Согласно сообщению пресс-службы, это третий взрывоопасный предмет, найденный в этом году в Черкасской области.