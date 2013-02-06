В Мариуполе школьника травмировали сверстники

В Мариуполе Донецкой области правоохранителиями начато уголовное производство по факту избиения школьника и угроз его убийства со стороны сверстников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По данным горсовета, факт травмирования несовершеннолетнего 2003 года рождения был зарегистрирован в районном отделении милиции Ильичевского района, начато уголовное производство. Ведется следствие.

В горсовете со ссылкой на родителей потерпевшего сообщили, что после занятий в школе мальчик был избит группой одноклассников, в том числе сверстники угрожали ему убийством.

Противоположные показания дают одноклассники. Они рассказали, что этот 9-летний школьник после уроков играл в парке, катался на карусели, поскользнулся и упал в лужу самостоятельно.

В горсовете также сообщили, с целью профилактики негативных явлений в ученическом коллективе с 4 февраля в специализированной школе №8 проводится служебное расследование по факту межличностных отношений в детском коллективе.

В настоящее время управлением образование Мариупольского городского совета продолжается проверка состояния профилактической работы по предупреждению негативных явлений в детском коллективе; организовано дистанционное обучение и оказывается психологическая помощь ребенку.