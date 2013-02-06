Во Львове ночью горело общежитие

Сегодня, 6 февраля, во Львове возник пожар в помещении общежития по улице Железнодорожной, 7.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел Василенко.

Спасатели эвакуировали из помещения 98 жителей общежития, жертв и пострадавших нет.

Как рассказал П. Василенко, сегодня в 01.10 в оперативно-координационный центр Главного территориального управления МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Львове по ул. Железнодорожной, 7. Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного дома (общежития) в офисном помещении. Приехав на место происшествия, спасатели эвакуировали из здания 98 жителей общежития. Благодаря оперативным действиям работников МЧС, пожар был ликвидирован в 01.37.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 ед. техники. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.