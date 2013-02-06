Строительство Центра крови в Киеве завершат в следующем году

Власти Киева намерены в следующем году завершить долгострой современного городского Центра крови по ул. Зоологическая, 3, на территории городской клинической больницы № 14.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, посетив долгострой, реконструкция которого была начата еще в 2003 г., однако в 2006-м прекращена в связи с нехваткой средств.

В настоящее время существует проект реконструкции, который в ближайшие месяцы хотят откорректировать и возобновить строительные работы. Уже завтра на сессии Киевсовета, по словам А.Попова, депутатам предложат выделить необходимое финансирование.

«Мы принимаем решение о том, чтобы ввести его в эксплуатацию в будущем году. И буквально завтра-послезавтра у нас будет принят бюджет города, который даст нам возможность выделить 11 млн грн для того, чтобы доработать, а может и переделать проект, и после этой работы начать его окончательное строительство», - сказал А.Попов.

В целом, на завершение всего проекта, с учетом обеспечения Центра современным оборудованием, согласно существующему проекту, необходимо 64 млн грн. Но эта сумма может увеличиться после внесения изменений в проект, отметил председатель КГГА.

Сейчас уже известно, что Центр крови разместится в корпусе, который имеет общую площадь более 6 тыс. кв. м.

А.Попов заверяет, что новый Центр крови, согласно планам, сможет производить препараты крови на высокотехнологичном уровне, причем вдвое больше, чем это нужно столице. Следовательно, 50% город сможет продавать.

По словам председателя КГГА, до момента введения в действие нового учреждения по переработке крови жители города, которые будут нуждаться в лечении препаратами крови, будут обеспечены ими в полном объеме.

«Сегодня мы имеем в полном объеме препараты, которые нужны для лечения киевлян, причем с запасом по некоторым - больше года. Этот вопрос решен. Но мы хотели бы производить нужные препараты из плазмы крови у себя в Киеве. И такой проект позволит нам решить это в будущем году», - отметил А.Попов.