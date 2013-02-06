Черкащина: главврач премировал себя и замов на 0,2 млн

В Черкасской области работники СБУ на прошлой неделе разоблачили противоправную деятельность главного врача Черкасской центральной районной больницы, действия которого нанесли ущерб местному бюджету на сумму более 200 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, сотрудники СБУ установили, что 47-летний главный врач, злоупотребляя своим служебным положением, без согласования с органом высшего уровня подписывал приказы о премировании себя и своих заместителях.

По материалам СБУ на этой неделе следственным управлением УМВД в Черкасской области начато досудебное расследование по уголовному производству в отношении главного врача центральной районной больницы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.