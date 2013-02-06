В Одессе обрушился жилой дом

В Одессе спасатели эвакуировали 10 жильцов дома №14 по улице Картамышевской, стена которого обрушилась во вторник вечером, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.

Как уточнили в пресс-службе, сообщение об обрушении стены 2-этажного жилого дома поступило в спасательную службу «101» Одесса во вторник в 19.56. Прибывшая на место происшествия бригада спасателей обнаружила обрушение угла жилого дома на общей площади 10 кв. м, а также зафиксировала повреждение несущих стен и перегородок дома.

10 жителей дома эвакуированы, погибших и пострадавших нет.

Аварийная газовая служба отключила дом от газоснабжения.

«Четыре семьи в количестве 10 человек нуждаются в незамедлительном отселении», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 февраля, жители одесского аварийного дома №71 по улице Черноморского казачества несколько часов блокировали оживленную автомагистраль между центром города и жилым массивом Котовского, требуя отселить жителей дома, который начал разрушаться, на время проведения ремонтных работ.

Причем, по словам участников акции протеста, жителей аварийного дома, согласно документам, якобы отселили еще в 2011 году. Кроме отселения, протестующие также требовали встречи с мэром Одессы Алексеем Костусевым, чтобы узнать о применяемых мерах для ликвидации угрозы обрушения здания.