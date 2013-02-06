На Закарпатье обесточены 16 населенных пунктов
09:05, 06 февраля 2013Новости регионов
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В результате непогоды
По состоянию на 7.00 в результате непогоды остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Закарпатской области.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады «Закарпатьеоблэнерго», сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
5 февраля бригадами облэнерго было полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях, которые были обесточены на протяжении последних суток в результате неблагоприятных погодных условий.
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