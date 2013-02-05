В Харькове упавшая стрела башенного крана убила строителя

В Харькове вследствие травмирования упавшей стрелой башенного крана погиб работник строительной фирмы.

Информацию об этом журналистам УНИАН подтвердил заместитель прокурора Киевского района Харькова Евгений Соколов.

По его данным, трагический случай произошел 4 февраля около 18.00 на стройплощадке по улице Пушкинской, 84, где строится библиотека Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

По словам Е.Соколова, на данный момент прокуратурой Киевского района Харькова организовано проведение первичных следственных действий с привлечением экспертов Госгорпромнадзора, судебно-медицинских экспертов, а также экспертов милиции.

Данные об этом случае занесены в Единый реестр досудебных расследований, началось досудебное следствие, которое поручено проводить Киевскому райотделу милиции под контролем прокуратуры Киевского района Харькова.

Е.Соколов подчеркнул, что на месте происшествия работают эксперты, которые устанавливают причины трагедии.

«Если есть нарушения норм охраны труды, которые привели к тяжелым последствиям, в том числе смерти человека, у нас существует в Уголовном кодексе статья 271 (нарушение требований охраны труда, которое привело к тяжелым последствиям). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы», - отметил прокурор.